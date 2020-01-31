Композитор Людмила Князева

21 февраля в Московском Доме Композиторов пройдёт авторский концерт и творческая встреча с композитором, лауреатом международных конкурсов Людмилой Князевой. В исполнении Камерного хора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова (главный хормейстер и дирижёр, доцент Владимир Науменко), Марии Ходиной (скрипка) и автора прозвучат хоровые и камерно-инструментальные произведения композитора разных лет, а также новые сочинения.

Людмила Князева – композитор, член Союза Композиторов России, лауреат международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей «Московская осень», Международного фестиваля молодежи и студентов и других. В октябре 2006 года Людмила Князева приняла участие в «Buchmesse» во Франкфурте, где экспонировались её авторские произведения в области музыки, литературы, театра и документального кино.

В творческом багаже Л. Князевой есть произведения разных жанров и форм, в том числе, симфоническая музыка, опера, два балета, камерная музыка, сочинения для хора, музыка для детей, а также популярные песни.

Композиторский почерк Л. Князевой отличает органичное взаимодействие различных стилевых признаков – неоклассицизма, неоимпрессионизма и вместе с тем авангарда. Незаурядное мастерство и проницательное воплощение тончайших звуковых нюансов сочетаются в её опусах с поиском новых способов воплощения музыкальной мысли. Композитор не боится использовать сонорные звукокомплексы, гармонично сочетающиеся в её музыке с богатством мелодики и колорита. Оркестровая, хоровая и инструментальная палитра её произведений обнаруживает блестящее владение многообразными элементами фактуры и средствами музыкальной выразительности.

Произведения Л. Князевой приобрели заслуженную любовь слушателей и звучат на концертных площадках не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья в исполнении признанных коллективов и солистов.

В преддверии своего авторского концерта в Московском Доме Композиторов, Людмила Князева любезно согласилась ответить на наши вопросы. В беседе также принял участие главный хормейстер и дирижёр Камерного хора Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, доцент Владимир Науменко.

- Людмила Юрьевна, хотелось бы начать нашу беседу с вопроса об одном из наиболее важных для вас сочинений – симфонии и моноспектакле «Восхождение к Ноеву Ковчегу» о слепом монахе Антонии. Чем именно оказался вам близок этот образ?

Л. К.: Мне довелось лично знать последнюю келейницу старца Антония, монахиню Павлу (Тихонову), которая передала мне уникальный документальный материал – прижизненную видеозапись этого старца, где он рассказывает о своей жизни. На основе этого материала, а также изучая документы, я написала моноспектакль «Восхождение к Ноеву Ковчегу», который был поставлен в Истринском Муниципальном Драматическом театре. Спектакль полностью построен на документальном материале. В нём нет ни одного вымышленного факта. На этот же сюжет мной была написана также программная симфония "Восхождение" и одноимённая книга, вышедшая в печатном варианте и в формате аудиокниги на русском и английском языках.

Ирина Новичкова, Владимир Науменко, Людмила Князева

- В вашем авторском концерте принимают участие исполнители и коллективы, зарекомендовавшие себя как признанные интерпретаторы современной музыки. Скажите, может ли композитора вдохновить на создание произведений творчество того или иного исполнителя или коллектива?

Л. К.: Думаю, что композитору, действительно, очень важно иметь свой круг исполнителей. Это, наверное, одна из главных предпосылок создания многих произведений, и не только моих. Так было во все времена, если вспомнить истории жизни великих композиторов – как русских, так и зарубежных. Например, Йозефа Гайдна, сочинявшего для оркестра, когда он служил у князя Эстергази, и оркестр был у него, что называется, под рукой… Или Иоганна Себастьяна Баха, служившего кантором в церкви Святого Фомы в Лейпциге. Цикл церковных праздников обязывал Баха сочинять в их честь кантаты и другие произведения для богослужений почти еженедельно.

Конечно же, основные виды музыкальной деятельности, к которым относится не только сочинение музыки, но и её исполнение, а также слушание, теснейшим образом взаимосвязаны — вплоть до взаимопроникновения. Речь идёт о триаде «композитор - исполнитель – слушатель», о которой ещё Дмитрий Борисович Кабалевский писал, что путь музыкального произведения от её создателя к слушателю «лежит» через исполнителей. Поэтому роль исполнителей в этом поступательном движении трудно переоценить.

И я очень рада, что в моём авторском концерте примут участие известные исполнители и коллективы. Хочу представить некоторых из них:

Мария Ходина – известная концертирующая скрипачка, организатор и вдохновитель ансамбля современной музыки «Двадцатый век». В игре Марии очаровывает, прежде всего, красота звука её скрипки, и всегда интересная, полная тончайших нюансов интерпретация, а также её виртуозное мастерство. Каждое исполняемое Марией произведение приобретает в её трактовке индивидуальную, неповторимую выразительность.

Лауреат международных и всероссийских конкурсов Камерный хор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, который продолжает высокие традиции исполнительского искусства Ипполитовской школы. С момента основания (2003 год) коллективом руководит заслуженная артистка РФ, профессор Галина Алексеевна Богданова, а главным хормейстером и дирижером является лауреат международных конкурсов, доцент Владимир Николаевич Науменко.

В. Н.: Наш хор неоднократно принимал участие в филармонических концертах совместно с Государственной академической хоровой капеллой России имени А.А. Юрлова под управлением народного артиста России, профессора Станислава Гусева, а с 2004 года – народного артиста России, профессора Геннадия Дмитряка. Хор осуществлял совместные проекты с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Народного артиста России, профессора Сергея Скрипки, в рамках ежегодных абонементов Московской государственной академической филармонии «Живая музыка экрана». С 2013 года коллектив принимает участие в праздновании Дня славянской культуры и письменности на Красной площади в составе многотысячного профессионального сводного хора. Хор является также постоянным участником Международного фестиваля современной музыки «Московская осень», где выступает с премьерными исполнениями произведений композиторов Москвы.

Владимир Науменко

- Людмила Юрьевна, какое место в Вашем творчестве занимают сочинения для хора?

Л. К.: У меня довольно много хоровых сочинений. Довольно долгое время я сама работала регентом в Антиохийском Патриаршем подворье в Москве. Поэтому я очень люблю работать с хором и очень люблю для него писать. Хор таит в себе невероятный потенциал выразительных возможностей. Традиционно русская православная традиция неразрывно связана с хоровой культурой. Это наши корни, без которых, как мне кажется, невозможно представить нашу культуру, и музыкальную культуру, в частности. В то же время для хора много писали и пишут и западноевропейские композиторы… Кстати говоря, и слушатели очень любят, когда в концерте присутствует хор.

- Как вы думаете, каким образом современному композитору можно найти свой собственный стиль? Что для этого необходимо?

Л. К.: Необходимо всегда оставаться самим собой и в жизни, и в творчестве. Для этого нужно научиться правильно искать и выбирать близкие именно тебе средства музыкальной выразительности, и тогда твой «творческий почерк» будет индивидуален и неповторим…

- Некоторые композиторы, наши современники, считают, что современная академическая музыка – это элитарное искусство. Оно всегда было таким, и таким, вероятнее всего, и останется. Вы согласны с этим?

Л. К.: Скорее, всё-таки нет, нежели да. Мне очень близка точка зрения группы «МОСТ» (Музыкальное Объединение Современной Традиции), созданной при Союзе московских композиторов. По мнению композиторов, входящих в это объединение, такие составляющие музыки, как мелодия и гармония, не утратили своего значения как важнейшие средства музыкальной выразительности и по сей день, а современная музыка не утратила такие важнейшие критерии, как «красота», «выразительность» и «человечность», в которых сегодня особенно остро нуждается современное общество. И я с этим абсолютно согласна.

Беседовала Ирина НОВИЧКОВА

Фотографии предоставлены организаторами концерта